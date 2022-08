BELLUNO - «Una società di medie dimensioni che questa stagione ha speso 800mila euro di elettricità la prossima ne spenderà 2 milioni e 200mila. Francamente non so dove andrà a prendere i soldi». A parlare è Marco Grigoletto, presidente veneto dell'Associazione nazionale impianti a fune (Anef). Snocciola i numeri e ci si rende subito conto che l'impatto del caro bolletta sulla stagione invernale rischia di essere deflagrante per il comparto del turismo bianco. Le avvisaglie di quello che potrebbe succedere nel giro di pochi mesi sono già sotto gli occhi degli addetti ai lavori. «Ho ricevuto due telefonate di nostri associati, nelle ultime ore, che mi hanno detto che a luglio, pagato il personale e pagate le bollette sono in perdita». Le stime degli aumenti dei prossimi mesi non sono rassicuranti. «Ho visto le tabelle - prosegue Grigoletto - e si parla di arrivare a 0,78 centesimi al kw ora, adesso siamo a 0,50 ma nel 2019 era 0,10. L'incremento supera il 600 per cento». Lo spettro razionalizzazioni, che si pronuncia solo a mezza bocca, fa ancora più paura a chi ancora deve riprendersi dai 22 mesi di blocco per il covid. «Uno stop è impensabile - mette subito in chiaro Grigoletto - non vorrei trovarmi a dicembre con alcuni impianti che non si possono usare. Le nostre strutture hanno dei picchi di consumi ma non hanno un assorbimento costante. Insomma, non rubiamo energia a tutti».



L'IMPATTO SUL TURISMO

Per chi aspetta solo che arrivi la prima neve per agganciare gli scarponi agli sci gli incrementi non saranno certo dello stesso ordine di grandezza. Le rassicurazioni degli addetti ai lavori tranquillizzano a metà: «L'energia non è l'unica voce di costo - spiega Grigoletto - in base al tipo di abbonamento ci saranno però degli aumenti, a carico degli utenti, tra il 3 e il 10 per cento». In linea, insomma, con l'inflazione. Tutto tranquillo? Neanche per sogno. Perché se le capitali dello sci saranno in grado di ammortizzare la deflagrazione, le piccole stazioni sciistiche dovranno fare i conti con la biro (riuscendo così a risparmiare la corrente del computer) per far quadrare i bilanci. E qualcuno dovrà chiudere. Con un impatto, al momento incalcolabile sul territorio. «Si tratta spesso di stazioni che hanno un elevato valore sociale per il territorio. In quel caso bisognerà capire cosa succede ma è chiaro che il comparto è articolato sia da grandi colossi che da piccole stazioni e la ricchezza del territorio è proprio la diversità. Per i più piccoli ci saranno obiettive difficoltà a sostenersi. Anche le società più grosse, in ogni caso, non accetteranno un aumento così elevato. Qualcuno dovrà fare qualcosa perché lo sci incide direttamente sull'economia della territorio». Meno skipass, meno ricchezza che rimane sul territorio. «Il governo dovrà intervenire» spiega Grigoletto.



LE PREVISIONI

Insomma tutto nero? «No, non siamo pessimisti, bisogna mantenere i nervi saldi e lavorare per ottenere risultati concreti. Questo aumento dei prezzi dell'energia sembra strano e sembra un guadagno delle grandi imprese distributrici. Noi ci muoveremo con l'Anef nazionale con gli altri settori di Confindustria per fare pressione sulla politica. Consapevoli di non essere, tra l'altro, i più penalizzati. Ma adesso più che mai dobbiamo fare squadra».