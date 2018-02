Nuova funivia a Staunies: progetto da 9 milioni di euro

di Marco Dibona

BELLUNO - Un progetto da 9 milioni di euro per costruire la nuova funivia di forcella Staunìes, sul monte Cristallo, sarà depositato presto alla Provincia di Belluno: «Lo consegneremo a metà febbraio», assicura Enrico Ghezze, amministratore della società Funivie Faloria. «Sarà un progetto innovativo per costruire un impianto Funifor, brevetto dell’azienda Doppelmayr. In questo tipo di funivia la cabina è sostenuta dalle funi portanti laterali, in modo da contrastare maggiormente l’azione del vento. Non ci sarà più la stazione intermedia, che consentiva agli sciatori di scendere dall’impianto a metà del percorso. Dalla stazione a valle, a Son Forca, avremo un solo sostegno alla linea, un unico pilone dopo trecento metri, così da lasciare libero tutto il canalone di Staunìes, senza intralci, sino alla stazione a monte. I mezzi battipista, ancorati all’argano, potranno pertanto curare il tracciato, che tornerà ad essere il più ripido del Dolomiti Superski, con una pendenza del 67 per cento»...