CHIES D'ALPAGO - La montagna si spopola, si scende a valle a cercare lavoro, ma poi, in alcuni casi, si assiste anche ad un fenomeno di ritorno e ad un’intelligente operazione di rivalutazione degli antichi borghi. Nel caso specifico la piccola frazione di Funes di Chies d’Alpago fa da sfondo all’intraprendenza di due fratelli, originari del luogo ed affermatisi nella vita, l’uno quale valente imprenditore, l’altro quale apprezzato artista. Così, unendo le forze, Gilio e Vincenzo Munaro stanno pian piano cambiando volto all’amata Funes. «Il nostro - ricorda il sindaco Gianluca Dal Borgo - è un territorio genuino, rimasto preservato dall’inquinamento, adatto al turismo “verde”, ma garanzia anche in questo periodo di Covid. C’è un rinnovato interesse ai nostri borghi anche tra i nostri emigranti, uno dei quali è proprio Gilio Munaro. Speriamo che la sua azione possa essere di esempio per altri imprenditori coraggiosi».

Gilio Munaro non ha mai dimenticato le origini, accanto alla casa di famiglia ne ha acquistato una a fianco e ha destinato un edificio a residenza nonché ad uso turistico. Figlio di emigrante, diplomato meccanico a Torino, entrò al Lingotto, fece carriera alla Fiat anche a Cassino. Poi entrò alla Cartiera Ermolli di Moggio Udinese che fece progredire. Nel 1996 fondò a Gorizia la Metalpak iniziando a produrre carta e film metallizzati venduti in tutta Europa. Nel 2002 cedette l’azienda, ma nel 2010 vi ritornò come presidente e nel 2019 il Comune di Moggio lo fece cittadino onorario. Oggi, all’età di 79 anni, lasciato il lavoro, si dedica a ridare nuovo splendore alla sua Funes, oggi desertificata quando un giorno aveva 37 abitanti, tutti emigrati. Economia e arte possono andare d’accordo, così Gilio si è avvalso del fratello Vincenzo per adornare le case con scene di storia del paese, di famiglia, di emigrazione. Restaurata è pure la vecchia latteria, il tutto con grandi formelle protette da uno schermo trasparente. Grazie alla sfida lanciata dai fratelli Munaro, Funes sta per risorgere a nuova vita attraverso un rilancio turistico e, perché no, anche di tipo residenziale: da lassù il panorama mozzafiato della conca alpagota è un suggestivo richiamo.

La storia dell’antico borgo è così preservata, ora tocca alla cronaca di questi tempi riempirla di concretezza. È una sfida davvero coraggiosa all’ombra della frana del Tessina.