Morti sull'Antelao. Addio ragazzi, oggi i funerali di Enrico ed Ale

DOMEGGE - Un afflusso interminabile amici, conoscenti, volontari del soccorso alpino, è continuato senza sosta, ieri, all'obitorio di Pieve di Cadore. È lì la camera ardente dei due giovani scialpinisti morti il primo maggio nel canalone Oppel, sopra l'Antelao . Un tragico destino ha trascinato insieme nella morte Enrico Frescura , 31enne nato a Pieve di Cadore e residente a Domegge, e Alessandro Marengon , 28enne anche lui nato a Pieve e residente a Farra d'Alpago. Entrambi volontari del soccorso alpino erano esperti conoscitori delle montagne: martedì mattina hanno trovato la morte in quel maledetto canale.Ieri mattina è stata chiusa la bara di Enrico. Sulla sua epigrafe la montagna e la neve che tanto amava e una sola frase: «Semplicemente inseguendo un sogno». Quella di Alessandro invece sarà chiusa stamani. I ragazzi sono uno vicino all'altro nella morte, come in quegli ultimi istanti della loro breve vita. E insieme andranno verso l'ultimo viaggio:Fin da mercoledì sera e per tutta la giornata di ieri, i volontari del soccorso alpino hanno effettuato un, schierati in divisa in formazione aperta vicino alle bare degli amici.