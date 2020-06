Fulmine entra dal camino evacuato intero condominio

Alle 22:45, di martedì 9 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fratelli Cairoli a Belluno, a qualche centinaio di metri della sede dei pompieri, per un fulmine che ha colpito un comignolo mandandolo in frantumi.



Una squadra subito intervenuta ha messo in sicurezza le abitazioni, in quanto la saetta ha causato danni agli impianti elettrici e termici di tutti e nove gli appartamenti rendendoli tutti inutilizzabili. Nessuna persona è fortunatamente rimasta ferita. Dopo un controllo sulla sicurezza degli alloggi i vigili del fuoco hanno consentito alle famiglie di rientrare in casa per trascorrere la notte.