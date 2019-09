Fulmine centra una casetta: distrutta I danni ammontano a 20.000 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLEGHE - Sono stati i dipendenti di Alleghe Funivie a segnalare alla proprietaria L.F., 86 anni, che la sua baita di montagna, in località Pra della Costa era andata completamente distrutta. Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale. Proprio agli uomini dell'Arma spetta ora il compito di ricostruire come siano andate le cose e cosa possa aver causato il rogo. Secondo una prima sommaria ricostruzione le fiamme sarebbero divampate il giorno precedente. Il primo sopralluogo avrebbe...