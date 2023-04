Feltre. Casa esplode per una fuga di gas a Farra. Un ferito, 12 appartamenti danneggiati, 22 persone evacuate

FELTRE - Fuga di gas: esplode un appartamento in via Leandro Fusaro a Farra di Feltre. Il fatto è accaduto poco prima dell'1 di questa notte, sabato 15 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti nel complesso residenziale. Nell'esplosione una persona è rimasta ferita, 12 appartamenti sono stati danneggiati, 22 persone sono state evacuate.



Il ferito che si trovava nell’appartamento dove si è generata l’esplosione è stato stabilizzato e portato in ospedale dal personale sanitario del Suem.

Residenti evacuati e spostati in un hotel

I vigili del fuoco, arrivati nell’immediatezza dal locale distaccamento con personale permanente e volontario e successivamente da Belluno con l’autoscala e un bus, il capo servizio e il funzionario di guardia hanno evacuato i residenti dall’interno degli alloggi. I condomini evacuati sono stati trasportati con un bus dei vigili del fuoco in una struttura alberghiera messa a disposizione dal Comune, mentre altri sono ospiti da parenti.

Danni ingenti

Gravi i danni all’ala della struttura residenziale con conseguenze generalizzate alle strutture. Nella notte le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto al recupero di beni di prima necessità. Sul posto i tecnici della rete gas ed elettrica che hanno interdetto la fornitura. Le cause dell’esplosione, che potrebbero essere riconducibili a una fuga di gas sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che questa mattina proseguiranno gli accertamenti tecnici per determinare le cause.