Troppi cervelli in fuga, nasce lo sportello per fare rientrare i più bravi

BELLUNO - Grow, come crescere. Come la necessità del Bellunese di ripopolarsi. Il Fondo Welfare e Identità Territoriale e l'Associazione Bellunesi nel Mondo vanno a caccia dei cervelli in fuga. Con una piattaforma online pensata per far incontrare domanda e offerta le due realtà puntano a riportare all'ovile tanti ragazzi scappati all'estero alla ricerca di migliori prospettive e maggiori soddisfazioni professionali. L'investimento previsto è di 20 mila euro, nemmeno molto stando al maxi obiettivo che si propone di raggiungere l'iniziativa.

IL PROGETTO

Incrociare domanda e offerta: da una parte le aziende e la loro necessità di nuovi profili, altamente specializzati; dall'altra i giovani e la loro voglia di farsi valere nel mondo del lavoro. Parte da qui il nuovo progetto del Fondo Welfare e Identità Territoriale, pensato insieme all'associazione Bellunesi nel Mondo e promosso con Confindustria, Confcommercio e sindacati. Il titolo è quanto mai significativo: Grow: uno sportello virtuale per l'incontro tra bellunese nel mondo e aziende. «L'obiettivo è duplice: facilitare tra i giovani la conoscenza delle occasioni che il Bellunese può offrire in ambito lavorativo e formativo; e mettere le imprese del territorio in contatto con professionalità di rilievo che hanno acquisito competenze in nuovi contesti - spiega Marco Crepaz, direttore dell' Abm -. L'effetto è quello di incentivare il rientro di quei talenti emigrati che vorrebbero avere l'occasione di tornare». Lo strumento che dovrà fare tutto questo è appunto Grow. Una piattaforma online che sarà un punto di incontro. Lo sportello si sviluppa da una base già consolidata: Bellunoradici.net, il social network con oltre 1.000 iscritti in 68 Paesi, che mette in rete i bellunesi in Italia e nel mondo.

IL MONDO DEL LAVORO

«Raccogliere questi ragazzi - commenta Francesca De Biasi, presidente del Fondo Welfare - significa aver più probabilità di attirare famiglie disposte a rimanere, perché legate al territorio d'origine e ai rapporti famigliari». Dunque, significa riuscire a ripopolare poco alla volta il territorio o, quanto meno, arginare la piaga della partenza delle giovani generazioni. Per Confindustria l'iniziativa fa pendant con quella della Luiss, la scuola di business in arrivo nel Bellunese tra pochi mesi. «Grow è una risposta concreta alla richiesta di competenze da parte delle nostre imprese - il commento di Andrea Ferrazzi, direttore di Confindustria Belluno Dolomiti -. Ed è un progetto che può sfruttare anche la presenza a Belluno di un'istituzione di prestigio internazionale come la Luiss Business School». «Il nostro sogno di costruire progetti per contrastare lo spopolamento attraverso il Fondo Welfare diventa realtà - aggiunge infine Rudy Roffarè, segretario Cisl -. Dare opportunità ai nostri ragazzi è il modo per farli ritornare nel nostro territorio, ma è anche la possibilità di portare nuove competenze, nuove idee ed esperienze di vita che possono arricchire società ed economia».

