Frontale tra auto in galleria: muore sul colpo uno dei conducenti, l'altro è ferito. La vittima è del posto, salvi i due cani

FONZASO - Schianto all'alba, bilancio pesante: una persona muore tra le lamiere. La vittima è Silvano Maccagnan, 71 anni di Fonzaso che viaggiava a bordo di una Ford Focus con i suoi due cani. L'incidente è successo poco dopo le 6.45 di oggi, mercoledì 18 gennaio, lungo la SS 50 nella galleria Pedesalto a Fonzaso. Nel frontale l'auto di Maccagnan, che viaggiava in direzione di Lamon, si è scontrata con una Nissan Qashqai che giungeva dal senso opposto. Per il 71enne non c'è stato nulla da fare è morto all'istante, mentre il conducente dell'altra vettura è rimasto ferito. I pompieri accorsi da Feltre, hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato i due automobilisti. Il conducente ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. Per alcune ore quasta mattina la galleria è stata bloccata e i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. I due cani a bordo dell’auto della persona deceduta sono stati presi in custodia dai militari. .