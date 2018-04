Invade la corsia opposta, frontale in galleria: code sull'Alemagna

BELLUNO - Uno scontro frontale, avvenuto verso 15.15 nella galleria di Caralte, ha creato lunghe code sulla statale di Alemagna, particolarmente trafficata. Feriti i due conducenti, anche se non in modo grave. Si tratta di un 28enne di Sospirolo e un 40enne di Quero Vas. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata l'auto del giovane, una Golf, ad invadere la corsia opposta lungo la quale scendeva, in direzione sud, il furgone condotto dal querese. Il traffico è proseguito per due ore a senso unico alternato. Sul posto i vigili del fuoco di Pieve di Cadore e i carabinieri di San Vito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA