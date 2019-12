Mega-frode in Thailandia da 190 milioni: ​licenziati tutti i dipendenti coinvolti

MILANO - EssilorLuxottica, attraverso la controllata Essilor International, ha recentemente accertato attività finanziarie fraudolente in uno dei suoi stabilimenti in Thailandia. Essilor International ha presentato denuncia in Thailandia e in altre giurisdizioni. Lo rende noto la società presieduta da Leonardo Del Vecchio, fondatore del gruppo Luxottica.



L'impatto finanziario atteso potrebbe essere pari ad un massimo di 190 milioni di euro o ridursi per effetto di eventuali rimborsi assicurativi, ritorni dalle azioni legali e recuperi di ulteriori somme attualmente congelate su vari conti bancari.



DIPENDENTI LICENZIATI. La società sta inoltre svolgendo indagini serrate e perseguendo tutte le possibili iniziative per cercare di recuperare i fondi indebitamente sottratti e mitigare l'impatto sul Gruppo. Tutti i dipendenti che risultano ad oggi coinvolti nelle attività fraudolente sono stati licenziati.