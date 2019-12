CORTINA - Oggi, 22 dicembre, alle ore 10.00 ha aperto ufficialmente la nuova cabinovia della Freccia nel Cielo. Un evento storico: si tratta della prima cabinovia a Cortina e di un'opera mondiale, che sarà fondamentale per il 2021. Un grande appuntamento per la skiarea della Tofana, che in molti non hanno voluto perdere. «Dopo un’estate intensa di lavori e un importante investimento della società Tofana Srl, si accendono i motori sul nuovissimo impianto», dicono dalla società. L'inaugurazione ufficiale con taglio del nastro e autorità sarà a gennaio. © RIPRODUZIONE RISERVATA