Tre frane in pochi minuti nel bellunese: compromessa la viabilità

ROCCA PIETORE - Frana in località Masarè a Rocca Pietore. Appena passate le 18 di oggi, 23 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti per una frana che ha interrotto una strada comunale sulla sponda ovest del lago di Alleghe. I pompieri arrivati da Agordo e con i volontari di Caprile, hanno verificato che non fossero stati coinvolti mezzi e persone.

Frana anche in località Pezzè e ad Andrich

Successivamente altri due movimenti franosi hanno interessato la località Pezzè del medesimo comune e la frazione Andrich nel comune di Vallada Agordina, dove sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Canale d'Agordo. Anche in questo non ci sono danni a persone o cose. Già all’opera le pale meccaniche per il ripristino della viabilità.