Mondiali di sci a Cortina, un francobollo speciale per celebrare l'evento

CORTINA - Il Mise emetterà il 7 febbraio un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato ai Campionati del mondo di sci alpino a Cortina d'Ampezzo, la cui cerimonia di apertura si svolgerà appunto domenica prossima.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente, ed ha 5 colori; la grammatura è di 90 g/mq. La vignetta, disegnata da Fabio Abbati, raffigura un'atleta impegnata in una discesa libera, considerata la disciplina più rappresentativa dello sci alpino; alle sue spalle una caratteristica «porta» su cui campeggia la scritta «Cortina d'Ampezzo»; sullo sfondo svettano le Tofane, il massiccio simbolo di Cortina, mentre a sinistra è riprodotto il logo dei Campionati del mondo di sci alpino 2021.

Ultimo aggiornamento: 11:20

