Addio a Franco Tandura l'avvocato con la toga addosso fino alla fine

«È come se fosse deceduto con la toga addosso». Con la morte dell’avvocato Gianfranco Tandura, per tutti Franco, l’avvocatura perde un pilastro della professione e le parole del presidente dell’Ordine, Erminio Mazzucco, esprimono tutto questo. Ma è l’intera la società civile che perde un paladino impegnato nella difesa dei diritti dei cittadini e nella società. Franco è spirato ieri notte all’età di 84 anni, per una malattia ormai in fase terminale, che aveva scoperto solo un paio di settimane fa. Quel giorno venne colpito da malore mentre era in casa con la moglie Letizia a Villa Poian, a Sedico. Immediato il ricovero in pronto soccorso, dove è arrivato il verdetto che non gli dava nessuna speranza. Ricoverato al Santa Maria del Prato di Feltre ha affrontato con dignità la morte arrivata ieri notte. Ma fin all’ultimo non ha perso il suo temperamento,