BORGO VALBELLUNA - Ultima chiamata per Franco Lorenzet, l’uomo di Mel s comparso il 10 ottobre 2008 all’età di 61 anni e di cui non si è mai più saputo nulla. È stato depositato, nei giorni scors i , il ricorso per la dichiarazione di morte presunta da parte dei famigliari, seguiti dall’avvocato Paolo Patelmo. La morte presunta è un istituto giuridico con il quale, attraverso una pronuncia del Tribunale, una persona viene ritenuta morta dall’ordinamento, allorché questa si sia allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o dall’ultima residenza e non abbia fatto avere più sue notizie per un periodo di tempo determinato.

LA STORIA Di Franco Lorenzet , idraulico in pensione, non si hanno più notizie da quasi quattordici anni , da quando quel venerdì 10 ottobre si dileguò nei boschi di Cordellon di Mel . Le squadre del Soccorso alpino, che erano state allertate nel pomeriggio del giorno della scomparsa, avevano perlustrando le zone nella località della Valbelluna per giorni e giorni. Poco lontano da quel luogo, infatti, era stata rinvenuta la sua macchina. Il centro mobile di coordinamento, base delle operazioni, era stato posto a Vanie. Le cronache dell’epoca raccontano di come erano stati impegnati una ventina di tecnici delle Stazioni di Belluno, Feltre e Longarone e una decina di Vigili del fuoco fra i permanenti di Belluno, i volontari di Feltre e Belluno e il nucleo cinofilo regionale. Il tutto senza esito.

CHI L’HA VISTO? Della scomparsa di Lorenzet si occupò allora anche la trasmissione “ Chi l’ha visto ”: l’annuncio con le informazioni dello scomparso è ancora presente sul sito. Il 61enne indossava al momento della scomparsa, una camicia azzurra a quadretti e dei blu jeans. L’uomo portava i capelli corti brizzolati. «Franco Lorenzet, 61 anni, vive da solo a Mel - si legge sulla segnalazione di scomparsa - . Il 10 ottobre viene ritrovata la sua automobile, impantanata a bordo strada in località Cordellon. È stata perlustrata l’area e le zone limitrofe senza alcun esito. Franco ha lasciato il cellulare nella propria abitazione».

LE SPERANZE Nelle ore successive alla scomparsa le speranze si riaccesero: il Soccorso alpino aveva raccolto, infatti, una serie di testimonianze attendibili da parte di numerose persone che avrebbero visto l’uomo sia venerdì sera che sabato a Mel e dintorni, non quindi in ambito montano. Qualcuno avrebbe visto l’uomo sabato mattina a Fontanella di Villa di Villa, in zona Zanussi. La scomparsa divenne quindi un vero e proprio mistero mai risolto. Per giorni le ricerche batterono palmo a palmo la zona: al lavoro quasi 100 soccorritori e 7 unità cinofile . Il centro mobile di coordinamento era rimasto a Vanie, da dove si erano diramati gli interventi dei diversi soggetti interessati dalle operazioni di ricerca. Poi tutto si fermò: non c’erano elementi nuovi. Di Lorenzet si tornò a parlare quando nel 2017 venne ritrovato un corpo in avanzato stato di decomposizione a Val Fontane, nella zona di Cordellon: ma durò solo poche ore, perché si accertò subito che si trattava di un 55enne scomparso qualche mese prima da Tambre.