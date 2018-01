di Olivia Bonetti

BELLUNO - Da 10 anni di condanne totali a 2 anni e 5 mesi. Quasi una vittoria ieri in Corte d’Appello a Venezia per i 4 imputati del processo all’ex sindaco di Cortina, Andrea Franceschi. La sentenza di secondo grado è stata pronunciata alle 19.05, dopo quasi 7 ore di camera di consiglio. Non ha ribaltato la condanna di primo grado, ma ha notevolmente ridimensionato le pene: ammontano ora a un quarto di quanto era stato inflitto dal Tribunale di Belluno.A tutti gli imputati sono state concesse le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. La vicenda è quella relativa al presunto appalto rifiuti “pilotato” e alle presunte pressioni del sindaco al allora comandante della polizia locale per limitare l’uso di etilometro e autovelox.