La pioggia rimette in moto la frana. Strada e linea telefonica interrotte

di Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO-ine strada a senso unico. Le piogge torrenziali di questi giorni hanno lasciato il segno sul territorio. Il pendio all'ingresso della via che porta all'abitato sopraieri pomeriggio ha ceduto, tre o quattrosi sono schiantate a terra bloccando la strada e creando danni alla linea Telecom; altre sono rimaste in bilico, provocando ulteriore pericolo alla zona dove abitano cinque o sei famiglie. Colpa diL'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il pericolo e incidenti alle persone. La camionetta è arrivata sul posto, di fronte all'acquedotto lungo la prima traversa di via Sopracroda quella su cui si affaccia anche il Centro diurno di Sersa, poco dopo le 14...