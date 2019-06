Sulla frana 40 fori pieni di dinamite: venerdì l'esplosione a Schiucaz

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALPAGO - Quaranta fori sulla roccia che poi saranno riempiti di dinamite. Così verrà fatta saltare la frana di Schiucaz venerdì pomeriggio o sabato mattina (sono le due giornate previste per l’esplosione controllata come comunica Veneto Strade). Entro domenica insomma il “mostro” di 6mila metri cubi che incombe sulle 15 abitazioni del paesino non esisterà più. Una speranza per le 17 persone, evacuate ormai dal 12 maggio scorso. C’è solo un ultima e unica incognita: la bomba...