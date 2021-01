Frana incombe su Peaio e Alemagna: è incubo disgelo

VODO DI CADORE - La situazione al momento è sotto controllo “grazie” al freddo e la neve; è il disgelo che preoccupa, tanto che a primavera si dovrà monitorare la situazione con il prezioso supporto dei volontari della Protezione Civile. Le frane in valle del Boite non mancano di certo e quella scesa prima di Natale sul torrente Rudan, in quel di Peaio di Cadore, è solo l’ultima dello scorso anno. Uno smottamento importante, si sono quantificati ventimila metri cubi di materiale, provocato dall’instabilità del versante impregnato dalle abbonanti precipitazioni di inizio dicembre.

ALLARME DELLE SIRENE

A segnalare il pericolo le sirene attivate dal sistema d’allarme installato sul torrente dopo le colate del 2015. L’allarme è scattato per ben due volte dando l’input alle sirene, per i residenti il segnale inequivocabile di pericolo. Il torrente impetuoso portava a valle acqua mista a terra e fango, materiale franoso diluito dall’acqua che ha così agevolato lo sfogo verso valle senza grossi problemi, ma il passaggio del materiale ha strappato tutti i cavi del sistema d’allarme. E’ a monte che la frana si presenta in tutta la sua imponenza. Dato l’allarme è stato fatto un sorvolo con l’elicottero e i tecnici della Difesa del suolo della Regione hanno verificato la situazione; una vasta spaccatura ben evidenzia il distacco, sono tante le piante cadute o comunque compromesse, tutte vanno tagliate e rimosse per evitare ulteriori problemi.

TOGLIERE LE PIANTE

Il sindaco Domenico Belfi: «Dopo la preoccupazione di quelle giornate, con la tanta neve caduta successivamente e soprattutto il grande freddo che ha congelato il versante ci siamo tranquillizzati. Certo ora bisogna pensare alla messa in sicurezza, l’Unità operativa forestale regionale dice di togliere le piante cadute ma anche quelle che sono sul perimetro della franta, sono tutti abeti. Sarà un lavoro da fare appena possibile, allo scopo dobbiamo sistemare la strada boschiva che da Vinigo si inoltra verso il Rudan per permettere ai mezzi di operare e portare a valle le piante».

CONTROLLO CONTINUO

Le attuali condizioni meteo climatiche fanno ben sperare, nel frattempo si potranno pianificare gli interventi fermo restando che quando inizierà il disgelo il controllo dovrà essere continuo, sotto ci sono l’abitato di Peaio e la statale di Alemagna. Per Peaio l’ennesima colata lungo il corso del torrente, un fenomeno ben noto che però si verifica solitamente nei mesi estivi quando sono i temporali in quota a muovere i detriti dell’Antelao verso valle; a anche questa volta la briglia che sta a monte della statale ha fatto il suo dovere trattenendo il materiale che è stato successivamente rimosso.



