Due frane sulla provinciale di Misurina: strada chiusa dal bivio per le Tre Cime

AURONZO - Questa sera (20 luglio) intorno alle 21 è stata chiusa la strada SP Provinciale 49 di Misurina a causa di frane cadute dopo il temporale. La prima sulla strada per Carbonin, che è stata interrotta dal Bivio Tre Cime fino a Carbonin. La seconda frana è caduta in provincia di Bolzano sulla strada per Landro. Al lavoro i vigili del fuoco.