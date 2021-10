SAN VITO DI CADORE - Una frana nel tardo pomeriggio si è distaccata in località Marcorà sul Monte Chiapuzza. Sul posto stanno accorrendo i vigili del fuoco. Al momento non è noto se ci siano persone coinvolte: i soccorritori non sono ancora arrivati sul posto. Le prime immagini circolate nei social network mostrano una nube di fumo bianco che si è alzata proprio a causa del rotolamento dei detriti.