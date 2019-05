Frana la montagna sopra l'A27: l'autostrada sorvegliata a vista, è allarme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALPAGO - Il giorno dopo la grande paura per ladi Borsoi, in comune di Tambre, che ha ricominciato a muoversi dopo 14 anni, nuova emergenza ieri pomeriggio tra, in corrisondenza del, proprio sopra l'. Il movimento franoso è sorvegliato a vista perché potrebbe creare pericolo per la circolazione in autostrada. Ieri sera l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin ha comunicato: «Dalle 22 ci sarà presidio a vista con torre faro del fenomeno franoso sopra l. In caso di movimenti, il traffico verrà deviato a doppio senso di circolazione nella carreggiata più a valle». L'allarme tra Farra e Ponte è scattato ieri pomeriggio, 4 maggio, quando i pompieri sono stati chiamati da un uomo che salito sulla sua casera non ha più visto gli alberi. «È successo qualcosa», ha detto. I pompieri intervenuti hanno rilevato la frana e hanno allertato geologo e Coa di Udine che ha inviato il tecnico di Autostrade.