FONZASO - In questi giorni si sta smontando il bar Centrale di Arten: è la fine di un'epoca. Il locale, che è stato gestito per 6 anni da Katia Gelimini, è chiuso dal 30 aprile: la barista è tornata a lavorare in una fabbrica di occhiali a Rasai dopo averne lavorato 16 alla Luxottica di Agordo. Certo ora è vicina a casa dopo avere rinunciato al lavoro al bar con il problema di allevare anche 4 bambini.

Giovedì 5 maggio, in mattinata, era impegnatissima a lavorare nell'interno del bar per darle un look pulito cancellare scritte e varie figure. Nella foto si vede anche la figlia dei proprietari ormai anziani i De Bastiani, che abitano sopra il locale, e ha portato attrezzi per la pulizia delle pareti rinfrescate di bianco in parte con l'aiuto di un imbianchino. Katia Gelimini, la ex-gestrice, una grande lavoratrice non si tira in dietro neanche in questo lavoro. La si vede al centro e sistema con gli attrezzi arredamento e pareti. È originaria della Provincia di Parma, dove ha frequentato una scuola professionale che le ha dato iniziativa e passione. Era pure presente un anziano volontario a dare un mano, che è stato pure fedele cliente. C'era in lui un grande desiderio di rivedere il bar riaperto presto come nel buon tempo. Qualcuno lo gestirà di sicuro se lo si presenterà in perfetto ordine sarà ancora più facile trovare una nuova gestione, e questa è l'auspicio di tutti in paese. Il locale è stato sempre un punto di riferimento centrale, come il suo nome per Arten frazione principale di Fonzaso. (V.B.)