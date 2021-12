VAL DI ZOLDO (BELLUNO) - Per poter lavorare, una dipendente del Bar Centrale di Forno, in Comune di Val di Zoldo, si è sottoposta al tampone rapido. E proprio da uno di questi è emersa la sua positività. Ecco quindi, per garanzia, arrivare l'obbligo del tampone molecolare, per fugare ogni dubbio. Nel frattempo, nell'attesa dell'esito di quest'ultimo, i titolari del bar, in quanto contatto stretto della dipendente, lavorando gomito a gomito, sono finiti in isolamento. E da sabato il bar che si trova nella piazza centrale del paese, proprio a due passi dal municipio ed è quindi, normalmente, molto frequentato, risulta chiuso. Con il rischio di rimanere con la serranda abbassata proprio adesso che arrivano le vacanze natalizie. E il sindaco di Val di Zoldo conferma che il locale, almeno fino alla serata di ieri, era ancora chiuso. Quando gli chiediamo come sia la situazione in valle rispetto alla diffusione del contagio, Camillo De Pellegrin risponde: «Anche noi facciamo parte del mondo e quindi il virus è presente anche qui. Al momento i positivi in valle sono una quindicina. Ma secondo me in pochi giorni saliranno, perché questi casi non sono in contatto fra di loro».



IL TIMORE

Come dire che il virus non è circoscritto. E la quindicina di casi registrata finora è destinata a salire perché le persone che finora hanno contratto il virus, non si sono contagiati fra di loro, ma hanno, per così dire, contatti autonomi. Il sindaco De Pellegrin poi allarga lo sguardo e fa un'analisi più ampia di quanto sta accadendo in valle: «Non credo che in questo momento in Zoldo i numeri percentuali siano più alti che altrove. Oltre alla quindicina di casi positivi, vi è un numero più o meno pari di persone che sono costrette all'isolamento fiduciario perché contatti stretti dei contagiati». Nell'agenda dell'amministrazione vi è poi la questione della casa di riposo: «A breve ci sarà un incontro proprio per decidere se tenere o meno aperta la struttura. Ed è chiaro che, se si dovesse decidere di chiudere, non lo faremo a cuor leggero. Perché non è facile, proprio in prossimità delle feste natalizie, privare gli anziani della possibilità di ricevere la visita dei loro familiari. Ma prima di tutto, è ovvio, mettiamo la sicurezza degli ospiti».



CONTRARI AL VACCINOI

nfine, sollecitato sul tema dei no vax, De Pellegrin non si nasconde: «Nel nostro territorio ci sono diverse persone che hanno manifestato e manifestano palese contrarietà al vaccino. Qualcuno arriva anche a dire che il green pass è anticostituzionale. Di certo avere in valle un prete chiude il sindaco senza fare nomi che per le sue posizioni ha avuto molto visibilità sui giornali ed anche in televisione, non aiuta alla diffusione della idea di quanto sia importante vaccinarsi».