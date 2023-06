BORGO VALBELLUNA - Il pittoresco borgo di Mel di Borgo Valbelluna, si appresta ad accogliere una nuova e entusiasmante realtà artigianale, l'Antico Forno di Donato Citarella, in via XXXI Ottobre, che aprirà oggi alle 18. Giovane maestro fornaio, Donato nutre una passione viscerale per l'arte della panificazione e del "fatto a mano", che lo accompagna fin da quando, da piccolo, viveva nei sobborghi di Bari, circondato dai sapori e dai profumi delle creazioni della sua nonna. Quest'ultima, con grande abilità e maestria, preparava in casa pane e pasta, coinvolgendo il giovane Donato che, già allora, dimostrava una curiosità smisurata per le magie che la lievitazione e il trascorrere del tempo operavano sulla farina e sugli ingredienti.

ACCADEMIA DI PIZZERIA

Questa tenera immagine ha ispirato Donato a frequentare l'Accademia di Pizzeria a Pordenone, dove ha perfezionato le sue tecniche e sperimentato nuovi approcci ai sapori tradizionali, in una continua ricerca di eccellenza.

In precedenza Donato ha svolto la professione di cuoco e aiuto pizzaiolo all'estero, in particolare in Olanda. Durante il lockdown ha trovato il tempo per riscoprire il forno a legna del Cinquecento, parte del complesso in cui vive e dove gestisce un B&B insieme alla compagna Giorgia e la cognata Francesca.

«È stata una spinta per realizzare il mio sogno - racconta -. Ho potuto letteralmente prendermi il tempo per esplorare questo antico gioiello, sistemarlo e capirne le particolarità». Inizialmente, l'idea di Donato era quella di creare delle pizze gourmet, ma «con un forno unico nel suo genere e tentando di mantenere il mio principale lavoro, ho deciso di iniziare con un approccio più slow e adatto alla mia piccola attività, creando delle focacce contemporanee che utilizzano tutto ciò che è innovazione nel campo della lievitazione».

I RITMI DELLE STAGIONI

Facendo gioco-forza della vera e propria esperienza che comporta la semplice preparazione delle focacce, Donato dice: «Voglio che le mie piccole produzioni non siano solo un semplice cibo tra quelli che si trovano nei supermercati. Vorrei trasmettere al pubblico l'esperienza dell'assaggio e della degustazione. Seguendo i ritmi naturali di preparazione dei prodotti e il principio sostenibile della stagionalità, offrirò sia focacce dai sapori classici che, a turno, esperimenti con sapori stagionali. Ciò renderà ogni gusto ancora più ricercato e unico».

APERICENE GOURMET

«Ho deciso di organizzare una piccola inaugurazione per far conoscere l'Antico Forno al maggior numero possibile di persone e oggi, dalle 18, vi aspetto nel cortile esterno alla bottega. Dopo un breve momento ben inaugurale, daremo il via insieme a Fikus Gourmet, Agricola Poggio Pagnan, Macelleria Sperandio e Fattoria Bepi Zumelle ad una vera e propria esperienza gourmet, un aperitivo 100% Made in Borgo Valbelluna, oltre a naturalmente la vendita delle mie focacce. Sono entusiasta e spero che da questo momento di convivialità e festa possano nascere anche nuove collaborazioni! Se l'evento funzionerà non escludo di riproporre questo format durante l'estate».