CORTINA D'AMPEZZO - Partire di buon’ora, col buio, per risalire una pista da sci ghiacciata, pendenze sino al 72% e oltre mille metri di dislivello. L’ha fatto ieri Moreno Pesce, l’atleta paralimpico che ha proposto “Forcella senza limiti”, un’altra delle sue imprese. Ha affrontato e vinto la Forcella Rossa, nel comprensorio sciistico di Tofana e Ra Vales. E’ una pista che solitamente gli sciatori affrontano in discesa, ma soltanto i più bravi: è classificata “nera”, quindi difficile, ancor di più in base alle condizioni del manto nevoso. Moreno Pesce si è fatto accompagnare da Lio De Nes, guida alpina di Auronzo, calzati i ramponi e ben salda la corda in mano. Meno di un mese fa aveva partecipato alla Cai Cortina Snowrun, una gara di corsa sulla neve, in notturna, dal centro di Cortina sino in cima al Col Druscié, per poi scendere allo stadio Olimpico.

Sono gesti dal profondo significato simbolico, in un’area che l’anno scorso accolse i Mondiali di sci alpino e nel 2026 le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali Milano Cortina. Ma è anche un luogo dell’anima per Pesce: «Le Tofane hanno un valore affettivo importante: ho impressa nella memoria una foto che mi ritrae da giovane vicino alla croce della Tofana di Mezzo, con la mia famiglia, e dopo l’incidente ho sempre sognato di ritornare in quei luoghi, ma non in funivia, questa volta con le mie forze». Il suo obiettivo è sensibilizzare le persone sul tema dell’accessibilità della montagna, ponendo l’accento sull’inclusione sociale e contribuendo a superare i limiti associati alla disabilità, nello sport come nella vita quotidiana. Vittima di un incidente motociclistico, Pesce perse una gamba e da allora ha intrapreso la strada della rinascita proprio in montagna, dove da anni cerca di superare i propri limiti, facendosi portavoce di progetti che puntano a sensibilizzare il pubblico sui temi della disabilità e dell’accessibilità. Ha salito Marmolada e Monte Rosa, l’Etna e la pista Streif a Kitzbuehel; sulla Tofana ha altri progetti, negli anni a venire, prima dei Giochi 2026. Sulla Forcella Rossa di ieri racconta: «Abbiamo fatto una grande salita, diversa dal solito. Non avevo dubbi sul fatto di arrivare in cima, anche se avevo timori sulla pendenza molto sostenuta della pista. Siamo partiti alle 4.30 e il freddo ha permesso di non sprofondare, rendendo agevole l’ascesa con i ramponi. Il meteo non è stato dei migliori, ma la velatura di nuvole che copriva il sole all’alba, ci ha regalato un paesaggio da favola, un po’ mistico. Questa, con Tofana Freccia nel Cielo, è solo la prima di tante altre avventure e progetti che vorrei sviluppare a Cortina in vista dei Giochi Paralimpici 2026, per sensibilizzare sempre di più il pubblico sul tema dell’accessibilità della montagna».