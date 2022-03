Schianto con la moto contro l'Apecar: 32enne perde il braccio ed è in gravi condizioni

FONZASO - In sella ad una potente moto si è schiantato contro un’Apecar che da una laterale si stava immettendo lungo la statale 50. Il motociclista, privo di sensi e gravemente ferito, è stato ritrovato circa 200 metri oltre il punto d’impatto, mentre la moto, una Bmw RR 1000, ha proseguito la folle corsa per altri 150 metri circa prima di finire a terra.

Nel drammatico incidente, probabilmente figlio dell’alta velocità come alcuni testimoni hanno chiosato sui social, il motociclista, R.B., 32 anni, nato in provincia di Padova, ha perso un braccio, probabilmente tranciato dal guard rail. Illeso invece il conducente dell’Apecar Piaggio, G.F., 78 anni, nato a Feltre.

Il giovane, immediatamente soccorso, è stato subito trasferito all’ospedale Cà Foncello di Treviso, dove si trova in gravi condizioni. La prognosi è riservata. Il trasferimento è avvenuto a bordo dell’elicottero del Suem di Treviso, servizio che giusto ieri ha compiuto 30 anni dimostrando anche in quest’occasione la straordinaria valenza nei soccorsi d’urgenza.

L’incidente è avvenuto verso le 17.30, lungo la statale 50 del Grappa e Passo Rolle, all’altezza della Fenadora. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane motociclista, che era in compagnia di altri centauri, stava viaggiando in direzione sud, proveniente da Fiera di Primiero, probabilmente di rientro dalle prime gite primaverili.

In quel momento, l’Apecar stava uscendo da una laterale di campagna immettendosi sulla statale nella stessa direzione del centauro. L’impatto è stato inevitabile e violentissimo, tanto che il giovane padovano è finito a 200 metri circa dal punto di impatto, mentre la moto ha proseguito per altri 150. Nel “volo” prima di rovinare sull’asfalto ha perso un braccio, tranciato probabilmente dal guard rail. Ma sono circostanze che andranno accertate dalle indagini. Entrambi i veicoli sono stati messi sotto sequestro. Si dovrà accertare, attraverso tutti gli elementi, testimonianze comprese, di chi sia stata la responsabilità.

La strada è rimasta chiusa dalle 17.31 alle 19.30, il tempo di effettuare i rilievi da parte dei carabinieri e di ripristinare la viabilità grazie ai vigili del fuoco volontari. Sulla pagina sociale Sei di Fonzaso se... tanti i commenti tra quei questo: «Spero non siano quelli che mi sono trovato prima scendendo da Sovramonte, erano 3 moto correvano come i pazzi... Uno ha rischiato 2 volte di fare un frontale». Il problema delle corse in moto non è nuovo, così come quello di incidenti dai risvolti spesso tragici.