FONZASO - Poteva essere salvata Emilia Santurini? È il quesito cui dovrà rispondere il medico legale che sabato scorso ha eseguito l’autopsia sul corpo della 63enne di Fonzaso investita ad Arten una settimana fa. In altre parole: è morta subito o dopo un’agonia? La risposta a questa domanda, per quanto dolorosa possa sembrare a familiari e a chi la conosceva, è tutt’altro che secondaria soprattutto per gli inquirenti che stanno eseguendo gli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati