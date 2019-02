"Perdono" Dna: ladri stangati, fratelli albanesi condannati a 7 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FONZASO - Fratelli albanesi condannati a un totale di 7 anni per il furto di un decennio fa alla Technowrapp di Fonzaso. Insomma quando si dice che la giustizia è lenta, ma inesorabile. Tutto rinviato invece per il terzo complice della banda che entrò in azione la notte tra il 27 e 28 settembre 2007: Ali Ciba, albanese 36enne, ad oggi è ancora irreperibile. Non hanno avuto scampo invece Shkelquim e Shaqir Balla di 43 e 30 anni, albanesi, con domicilio eletto presso il loro avvocato di fiducia, Basilio Foti di Torino. Ieri in Tribunale a Belluno hanno preso 3 anni e 6 mesi ciascuno. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Antonella Coniglio, che ha anche condannato entrambi alla multa di 800 euro ciascuno. È andata anche oltre le richieste del pm Sandra Rossi, che aveva concluso la sua