CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORTINA - «Mio marito è morto». È la moglie di, Valentina, tra le lacrime, a dare il doloroso annuncio, facendo chiarezza delle tante voci che si sono rincorse nelle ultime ore dopo il. Fino a ieri sera la sua vita continuava a pulsare, ma solo meccanicamente, perché cerebralmente non rispondeva più. Il noto fotografo, 73enne, dal soprannome ampezzano, nei giorni scorsi era stato colpito da un'emorragia cerebrale. Era solo in casa, in quel momento. Con determinazione e tenacia, senza lasciarsi sopraffare dal male, è salito in auto e corso fino in farmacia. Il medico, quando l'ha visto, rendendosi conto della gravità della situazione, ha chiamato subito l'ambulanza. Zardini è stato quindi trasferito all'ospedale di Pieve e da qui, d'urgenza, al Ca' Foncello di Treviso dove è stato ricoverato in terapia intensiva.