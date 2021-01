Flash mob "distanziato" all'insegna del motto "lavoro o ristori" è quello che prenderà forma questa mattina, in contemporanea, ad Alleghe, Arabba, Falcade, Marmolada e Zoldo. In campo scenderanno i tanti operatori del turismo invernale che con l'ennesimo posticipo dell'apertura degli impianti sciistici, alla luce del nuovo diffondersi della pandemia da Corona virus, vedono ormai fortemente compromessa la stagione. Se non, addirittura, mai iniziata e già terminata. Un grido d'allarme, questo, che sarà ripreso dall'alto da un drone e poi inviato a chi di dovere come politici, amministratori e testate giornalistiche. L'APPUNTAMENTO Il tam tam tramite messaggini telefonici e social network nella giornata di ieri si è fatto via via più pressante. Sono stati centinaia i destinatari. Tutti, in qualche modo, legati al settore trainante per la montagna: sci ed escursionismo. E quindi albergatori, ristoratori, baristi, rifugisti, "impiantisti", maestri di sci, taxisti, negozianti, noleggiatori di attrezzatura sportiva. L'appuntamento è per oggi alle 10, nel massimo rispetto delle normative previste con il contenimento della diffusione del Covid-19, nei piazzali sosta più vicini alle rispettive funivie, cabinovie, seggiovie e skilift dei comprensori dell'Alto Agordino e di Zoldo: Alleghe, Arabba, Falcade, Malga Ciapela e Pecol. Qui si terrà il flash mob, cioè un'azione dimostrativa simbolica di breve durata, con l'obiettivo di far comprendere l'importanza fondamentale del comparto per l'economia della montagna e dei suoi abitanti. LA PERFORMANCE La performance consisterà nel disporre le auto dei partecipanti, che per evitare contatti reciproci hanno l'obbligo di rimanere nel proprio mezzo, in modo da creare la scritta "Lavoro o ristori" che sarà ben visibile dall'alto. Un addetto al parcheggio farà posizionare i veicoli in maniera adeguata e controllerà che all'interno vi siano solo singoli o eventualmente, nel caso di più persone, che esse siano congiunte. Chi aderirà all'iniziativa è invitato a stampare un foglio su cui scriverà a che categoria professionale appartiene: albergatore, cameriere, commerciante, ecc. Potrà inoltre "addobbare" auto o furgone con elementi caratterizzanti la propria mansione: ad esempio un paio di sci se maestro, un vassoio con bicchieri e tazze se barista e così via. Il tutto, che secondo gli intendimenti degli organizzatori dovrà avvenire nel massimo rispetto delle leggi, sarà ripreso da un drone. I cinque video che ne usciranno verranno successivamente montati adeguatamente e inviati ai soggetti interessati.

