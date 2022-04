VIGO DI CADORE - «Ho perso un amico, la montagna e tutti noi abbiamo perso un amico, il Cadore perde un bravo amministratore pubblico, un politico nel più alto significato del termine: competente, visionario, appassionato». E’ toccato al presidente della Magnifica Comunità di Cadore Renzo Bortolot ricordare Flaminio Da Deppo, per gli amici Mimmo, nel giorno del commiato. Mimmo, che avrebbe compiuto 70 anni ad agosto, è mancato lunedì sera per il malore che lo ha colpito mentre rientrava a casa. Bortolot, con la voce rotta dalla commozione, ha riassunto il pensiero dei tanti colleghi sindaci ed amministratori che sono saliti a Vigo di Cadore per l’ultimo saluto.

LE FASCE TRICOLORI

Tante fasce tricolori tutte assieme non le ricordava nessuno, il dolore per l’improvvisa perdita dell’amico e collega, che per molti era stato anche maestro, lo si è misurato con la straordinaria partecipazione. Non solo cadorini, c’erano i sindaci agordini e anche dal bellunese, e non mancavano gli ex. «L’austerità del sabato santo non è ridimensionare i meriti che Flaminio si è conquistato» ha detto il parroco monsignore Renato De Vido nello spiegare il breve rito. Nell’incanto della Pieve di San Martino le esequie, poi il corteo, che si è mosso al suono della “gramola”, l’antico strumento che accompagna le celebrazioni della settimana santa, ha raggiunto il cimitero per la commemorazione. Ancora Bortolot: «Lo devo ringraziare per le tante cose che mi ha insegnato sin da quando, oltre vent’anni fa, ci siamo trovati entrambi presidenti di Comunità Montana. Io giovane ed inesperto ho avuto modo di incontrarlo e confrontarmi con la sua idea di montagna, una inesauribile fucina di idee e progetti. Lo ringrazio a nome dell’intero Cadore, il suo continuo operare per la crescita anche culturale di questo territorio e dei suoi abitanti meritano la gratitudine di tutti i cadorini e non solo. Oggi ci lascia un grande vuoto ma anche le tante cose che ha voluto e saputo realizzare e soprattutto il grande esempio di una vita spesa per il bene comune».

LO SGUARDO

Monsignore De Vido ha voluto ricordare anche il Flaminio artista capace ma riservato, artefice di una “Via Crucis magistrale”. «E’ anche merito suo se “Tesori d’arte nelle Chiese del Bellunese” ha potuto nascere e svilupparsi e non è un caso che la prima tappa si sia svolta proprio a Vigo dove lui abitava. La ricchezza della sua umanità trapelava dalla sua persona, ricca di risorse in ogni direzione, dalle iniziative artistiche e culturali a quelle economiche e le relazioni con le persone. Flaminio si impegnava con la generosità di chi è capace di sognare e di far sognare gli altri». Tantissime sono state le attestazioni di stima arrivate al figlio Matteo al quale ha trasmesso la passione per l’arte e la cultura. E Matteo Da Deppo ha preso la parola contravvenendo, lo ha ammesso, ai dettami dei genitori che ha perduto in pochi mesi, che lo hanno educato a non essere protagonista ma umile; ma di fronte alla valanga di messaggi, telefonate, attestazioni di stima e cordoglio per la perdita di papà Mimmo ha contravvenuto per ringraziare «la comunità tutta perchè mi ha fatto riscoprire l’umanità del nostro territorio. Mio papà diceva sempre: viviamo in un paradiso. Ma per vivere in questo paradiso ci vuole coraggio che è anche responsabilità. E’ responsabilità di tutti che la memoria non decada per diventare ricordo, i ricordi non servono a nulla se non vengono applicati alla realtà”. Ed è seguendo l’insegnamento di Flaminio che Matteo ha esortato se stesso e tutti a “recuperare il coraggio e l’identità di un territorio per il quale tanto ha lavorato e che noi siamo chiamati a continuare in quella direzione grazie al nostro coraggio”.