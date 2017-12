Fitofarmaci nei campi: 20% in meno per paura di danni alla salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nell’agricoltura bellunese. A dispetto del piccolo “boom” di nuovi vigneti e dell’aumento della paura annessa e connessa, i dati raccontano un’altra storia. Raccontano di un trend in diminuzione per quanto riguarda. Soprattutto di un calo nell’uso dei prodotti cheper la salute umana. Negli ultimi anni i fitosanitari hannoAnche tra gli, che pure erano (e sono) i meno abituati ad usare aiutini chimici tra tutti gli imprenditori agricoli del Veneto. Certo, Verona e Treviso (con Bardolino, Soave, Prosecco e compagnia “brindante”) hanno estensioni di colture completamente diverse rispetto ai numeri del Bellunese. Ma nel suo piccolo, anche la provincia dolomitica ha attraversato una fase di “amore” per i fitofarmaci. Fase che sembra in via di guarigione.A scattare la fotografia è il(acronimo che sta per Fitosanitari Ambiente Salute) stilato dall’Il documento, pubblicato qualche giorno fa, è(del resto, i dati del 2017 saranno disponibili solo nei primi mesi del prossimo anno). E dice chiaramente che nel corso dell’anno l’agricoltura bellunese ha utilizzato 35.155 chilogrammi-litro di prodotti fitosanitari. Di questi, 3 chili-litro sono stati di prodotto molto tossico e nocivo, 7.774 chili-litro di prodotto nocivo e irritante, 1.843 chili-litro di prodotto tossico-cancerogeno, mentre la maggior parte (22.752 chili-litro) di prodotto pericoloso per l’ambiente acquatico (il resto arriva da prodotti non eccessivamente pericolosi).