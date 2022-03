Fine vita, Zaia: «Il tema tocca nell'intimo tutti noi, spero il Parlamento dia un'indicazione»

FELTRE (BELLUNO) - Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta la morte di Samantha D'Incà ed esprime il suo parere sul fine vita: «Rispetto il dolore dei familiari, immagino come abbiano vissuto e stiano vivendo questa tragedia. Il tema del fine vita tocca nell'intimo tutti noi, spero il Parlamento dia un'indicazione». Samantha D'Incà è la giovane bellunese morta sabato scorso dopo 14 mesi di stato vegetativo. «Immagino - ha aggiunto Zaia - ci sia il rispetto della libertà di coscienza rispetto a un tema come questo, intimo, che non può semplicemente essere imposto. Parlando a titolo personale, io sono favorevole ad una presa di posizione del Parlamento».