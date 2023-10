BELLUNO - «Troppe contrarietà interne, nel corpo docenti e operatori scolastici»: è questo il motivo, dice il presidente Roberto Padrin, per cui la Provincia ha rinunciato al terzo lotto dei lavori all’Istituto Tecnico Segato di Belluno ed ha deciso contestualmente di provare a dirottare il finanziamento del Pnrr sull’Istituto Renier. Da parte sua la dirigente scolastica dell’Iti Mina Piccoli dice: «Abbiamo semplicemente detto che rinunciare alle officine, che sono parte integrante del nostro Istituto e per un tempo lungo, avrebbe costituito un disagio di non poco conto e avrebbe troppo impoverito l’offerta formativa della scuola. Anche perché sono già in corso i lavori per il primo ed il secondo lotto. Poi la Provincia ha assunto le decisioni che ha ritenute più opportune». La riqualificazione dell’Iti Segato di Belluno completerà dunque solo i lotti 1 e 2, ma non il terzo stralcio di interventi.

LE PERPLESSITÀ

E la Provincia di Belluno collega questa scelta a quanto accaduto a scuola. La nota di Palazzo Piloni: «La Provincia, a seguito delle numerose e forti proteste da parte di insegnanti e operatori scolastici, ha deciso di rinunciare formalmente al finanziamento Pnrr vinto per la progettazione dell’intervento. E contestualmente chiede di spostare le risorse - 7,1 milioni di euro - scorrendo la graduatoria che vede in posizione utile un’altra scuola bellunese, il liceo Renier». Ma le proteste sarebbero state semplici interlocuzioni e si sarebbero ridotte a segnalare il disagio che questa operazione avrebbe comportato. Nel comunicato della Provincia si parla di preoccupazioni e perplessità. Dice il presidente Padrin: «È un peccato dover interrompere la riqualificazione completa del Segato, avviata con i lavori dei lotti 1 e 2. Ma la situazione che si è creata ci impone uno stop. A seguito dei finanziamenti Pnrr sull’istituto, che ammontano a quasi 15 milioni di euro, abbiamo condiviso con la dirigenza della scuola il percorso di progettazione e realizzazione degli interventi. Insegnanti e personale dell’istituto hanno mostrato forti perplessità sui lavori e sulla gestione dei cantieri. L’amministrazione provinciale non può mostrarsi insensibile di fronte alle preoccupazioni manifestate in più occasioni e per questo abbiamo deciso di fermarci ai primi due lotti».

IL PROGETTO

La riqualificazione del Segato era stata progettata in tre lotti distinti. I primi due sono in fase di avvio, per un investimento complessivo di 7,7 milioni di euro, finanziati interamente dal Pnrr. Si tratta di demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica che si affaccia su piazza Piloni e di una struttura annessa interna, con cronoprogramma di circa due anni.

IL CAMBIO

Il terzo lotto invece aveva in programma la demolizione e ricostruzione, con conseguente riqualificazione e adeguamento sismico ed energetico, dell’edificio su via Caffi, oggi sede delle officine della scuola. In questo caso il finanziamento Pnrr è di 7,1 milioni di euro. «Le perplessità degli insegnanti riguardano il periodo di cantiere e la difficoltà a spostare i macchinari delle officine, che rappresentano la specificità e il fiore all’occhiello dell’offerta formativa del Segato - spiega il presidente Padrin - anche a fronte di rassicurazioni sul rispetto dei tempi e su soluzioni alternative per garantire la didattica laboratoriale di officina, non c’è stato modo di superare i dubbi e le contrarietà». Ecco perché la Provincia ha chiesto ufficialmente al Ministero dell’Istruzione e del Merito di scorrere la graduatoria, così da utilizzare le risorse Pnrr del terzo lotto del Segato per il primo intervento ammesso a finanziamento, ma non risultato in posizione utile: si tratta della riqualificazione del Renier, con adeguamento sismico ed efficientamento energetico, del valore di circa 7,9 milioni di euro. Ma non c’è certezza che la domanda venga accolta.