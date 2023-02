CORTINA Lo straordinario inverno sportivo di Cortina, appena decorato con il tricolore dello scudetto italiano 2023 dell’hockey su ghiaccio, riserva altri appuntamenti di grande rilievo. È stato ribadito ieri, a Milano, alla presentazione delle Finali della Coppa del mondo di sci alpino paralimpico. A metà marzo ci saranno quattro gare, sulla pista Olympia delle Tofane; saranno fondamentali, nel cammino verso le Paralimpiadi invernali Milano Cortina.

IL PRECEDENTE

Un primo test è stato fatto il 4 e 5 febbraio, con le gare di Coppa del mondo di snowboard paralimpico, sulla pista San Zan. Fra un mese tornerà lo sci, di nuovo sulla pista Olympia delle Tofane. È lo stesso tracciato che ospita ogni anno le gare di Coppa del mondo femminile; quest’anno anche i due supergiganti maschili. Nel 2021 fu usata per gran parte delle gare dei Mondiali; nel 2026 ci saranno le gare femminili delle Olimpiadi, poi tutte le discese delle Paralimpiadi. A inizio marzo le Finali di Coppa saranno in Friuli Venezia Giulia, a Sella Nevea, con le gare veloci, discesa e supergigante. Il 13 marzo gli atleti arriveranno a Cortina, per gareggiare nei quattro giorni successivi, nelle discipline tecniche: prima due giganti, poi due slalom. Organizza Fondazione Cortina, che ha raccolto l’eredità dei Mondiali Cortina 2021 e i cui soci sono Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Cortina, Associazione albergatori, consorzio Cortina Skiworld e Sci club Cortina. Il presidente Stefano Longo spiega il nuovo impegno: «Dopo gli allenamenti delle squadre italiana e austriaca di sci alpino a inizio anno, e le gare della Coppa del mondo di snowboard cross a inizio febbraio, ora ci apprestiamo a vivere altre intense giornate. Sono occasioni fondamentali per maturare la giusta esperienza negli sport paralimpici, dato che nel 2026 Cortina ospiterà gran parte delle Paralimpiadi. La sfida ci sta coinvolgendo in maniera intensa e abbiamo stretto ampie collaborazioni sul territorio: amministrazione comunale, società impianti Ista, associazione albergatori, snowboard club Cortina. Fondamentale è anche la sinergia con bob club Cortina, The game never ends, Cortina Energym e Assi Belluno, che da tempo lavorano nella disabilità e nello sport paralimpico».

L’ESPERIENZA

Michele Di Gallo direttore generale di Fondazione Cortina aggiunge: «L’esperienza di questo ultimo mese, soprattutto la prima gara di Coppa di snowboard paralimpico, è stata molto utile per maturare nuove competente, quindi siamo fiduciosi di poter accogliere al meglio atleti, accompagnatori, media. Si corre sulla stessa pista delle Paralimpiadi 2026, quindi queste Finali saranno il primo vero test, in funzione di quell’evento». Preparare le piste non basterà. Si dovranno, prima ancora, accogliere le persone: «Un grosso lavoro si sta facendo con l’associazione albergatori– aggiunge Di Gallo – con il presidente Stefano Pirro, per trovare le migliori soluzioni di alloggio, per le varie delegazioni. Ci sarà un lavoro importante nell’area d’arrivo di Rumerlo, per costruire un villaggio, con tutti i servizi utili per i ragazzi, nelle giornate di gara. Attenzione anche alla mobilità, ai flussi delle persone. Si lavora con le società impianti a fune, per il migliore accesso». Fra gli atleti più attesi ci sarà René De Silvestro (nella foto), che potrà scendere lungo la “sua” pista: «Sono davvero felice di poter gareggiare per la prima volta sulle piste di casa. Sicuramente Cortina sarà una tappa fissa, da qui alle Paralimpiadi, ma spero che lo rimarrà anche dopo. Con il mio allenatore Luca Lacedelli ci stiamo preparando al meglio, per arrivare pronti nel 2026».