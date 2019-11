Addio Filippo, 15 anni, vinto dalla leucemia: compagni in lacrime

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dramma in città per la morte di un ragazzo. A piangerlo da ieri anche i compagni del liceo Dal Piaz. Addio a, rubato alla vita a soli 15 anni dalla leucemia. A nulla è valsa la sua grande forza d’animo contro un male che non ha perdonato e mercoledì è mancato nel reparto di Oncoematologia dell’ospedale di Padova. Un mondo drammatico, quello dei tumori dei bambini, i cui risvolti saranno al centro del forum organizzato per domani dall’associazione Mano Amica. Un appuntamento che ufficializza il nuovo ruolo dell’ospedale di Feltre quale riferimento provinciale per le cure palliative pediatriche. In campo con il sodalizio guidato da Paolo Biacoli anche altre associazioni tra cui l’Ail la cui presidente bellunese Carmen Mione afferma: «Ogni lutto, soprattutto se riguarda bimbi e ragazzi, è un dolore atroce. Nessuna parola può affievolirlo».