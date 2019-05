Figlio di due mamme a Mel: anche la Cassazione lo vieta

di Olivia Bonetti

BORGO VALBELLUNA - Una pugnalata. Un'altra, ieri, per le due mamme di Mel, che da circa un anno sono sulla graticola per quell'atto di nascita del loro bimbo nato a Feltre nel 2018 e che è stato iscritto come figlio di due donne dall'allora Comune di Mel. La pugnalata è arrivata con la sentenza della Cassazione di mercoledì che ha negato l'iscrizione in Italia di un figlio di due papà, nato all'estero, con l'utero in affitto. «È un caso diverso dal nostro», dice mamma Monica, tranquillizzata anche dal suo legale, l'avvocato Maurizio Paniz. Ma per il procuratore Paolo Luca, che presentò il ricorso contro quell'atto di nascita, la decisione della Suprema Corte va nella direzione che sta seguendo anche la Procura di Belluno.