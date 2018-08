di Alessia Trentin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Vi prego, riaprite le ricerche»: è un grido disperato quello di Monica Ghirardo. La donna, ultimogenita di Giocondo Ghirardo, l’ottantenne di Vittorio Veneto partito per andare a raccogliere lumache l’8 giugno scorso in Cadore e mai più ritrovato, non si arrende. Sono quasi quotidiani gli appelli della donna sul web, dalla sua pagina Facebook dà aggiornamenti sullo stato delle ricerche e chiede la collaborazione di amici e conoscenti. Perché lei non ha mai smesso di camminare su sentieri, boschi e greto del Piave per trovare il padre e, oggi, chiede anche ai soccorsi di riprendere il lavoro. Per giorni e giorni alpini, soccorritori, Vigili del fuoco e carabinieri hanno perlustrato la zona compresa tra Daversa, Termine e Ospitale di Cadore; il caso era stato trattato anche nella trasmissione “Chi la visto?”, ma poi le ricerche sono state interrotte.