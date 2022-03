BELLUNO - C'è il lavoro. Manca la manodopera. Ed anche la digitalizzazione della provincia rischia di essere rallentata. A raccontare quanto sta accadendo alla propria azienda è Mauro Topinelli, uno dei due titolari di Springo, il provider autonomo che ha sede a Ponte nelle Alpi, che offre connettività in fibra ottica e che nei mesi scorsi ha siglato un accordo con FiberCop, operatore del Gruppo Tim, per un progetto di co-investimento che consentirà di sviluppare il mercato dell'accesso Fiber-to-the-home. Nello scorso dicembre, siglato l'accordo citato, Topinelli aveva già detto che avrebbe avuto bisogno di assumere nuove persone per far fronte al lavoro che si prospettava. Ed ora che Springo, unico operatore locale, ha anche la possibilità di lavorare all'interno del piano voucher per le imprese, dalla sede di Ponte racconta: «Vorremmo assumere a tempo indeterminato, ma non troviamo gente: abbiamo chiesto ad agenzie, diffuso la notizia tramite i social, fatto pubblicità sui giornali, ma la ricerca appare difficile, anche se valutiamo sia profili junior che senior».

OBIETTIVO DIGITALIZZAZIONE

Il Piano voucher per le imprese punta a favorire la connettività a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale. A partire dal 1 marzo, le imprese possono richiedere un contributo - da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga - direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si sono accreditati sul portale dedicato all'incentivo. Il Piano avrà durata fino a esaurimento delle risorse e comunque non oltre il prossimo 15 dicembre, anche se la misura potrà essere prorogata per un ulteriore anno. Le richieste di connessioni sono molte: «Riusciamo a soddisfarne 100 al mese spiega Topinelli - ma la lista è lunga e il rischio è di non garantire la risposta entro i tre mesi che ci eravamo prefissi. Già ora siamo al limite».

GLI IDENTIKIT

Due i tipi di figure di cui Springo è alla ricerca. La prima è quella di tecnici installatori di fibra ottica che devono occuparsi di eseguire giunzioni e terminazioni su cavi aerei e interrati in fibra ottica, preparare il cantiere, mantenere il controllo dei rischi connessi all'attività e di collaudo degli impianti al termine della giunzione con l'utilizzo degli strumenti di misura idonei. In questo caso i requisti richiesti, oltre ad esperienza nel settore elettrico/elettronico, sono una buona manualità, il possesso della patente B; non bisognerà poi soffrire di daltonismo perché i cavi della fibra da congiungere sono piccolissimi e colorati in maniera diversa né di vertigini, perché si lavora anche su tralicci e tetti; requisito preferenziale sarà il diploma di perito Elettrotecnico - Elettronico - Informatico - Telecomunicazioni. Il secondo profilo è quello di operaio addetto alla posa di cavi in fibra ottica che dovranno effettuare scavi e operazioni preliminari di preparazione sul manto stradale e posizionare poi i cavi di telecomunicazione all'interno dei pozzetti e cavidotti esistenti o su linee aeree e di cavi in fibra ottica. Requisiti saranno il possesso di competenze di elettricista e posatore cavi; saranno gradite esperienza come operaio, il possesso del patentino per le piattaforme elevabili, abilitazioni ai lavori in quota ed esperienza nell'utilizzo di escavatori e mezzi movimento terra.

«ANCHE PER I PROFUGHI»

Springo ha quindi bisogno di assumere ed è aperta ad ogni possibilità: «Ci rivolgiamo a tutti. Anche a chi in provincia è rimasto senza lavoro a causa delle note crisi aziendali. La settimana scorsa ero a Milano e lì alcune aziende molto grosse stanno stipulando un contratto con le carceri per contrattualizzare i detenuti: se servisse siamo disponibili anche noi. E pensiamo anche ai profughi che arrivano: qui lavoro ce n'è».