A fuoco palazzo Donce: ore per spegnere il fuoco

Non è bastato un vero e proprio esercito di vigili del fuoco per domare in tempo le fiamme che ieri sera intorno alle 17.40 stavano divorando il palazzo “Donce”, ovvero l’antica casa di 4 piani in località Velos Donce a San Gregorio. L’allarme è stato lanciato dai vicini che hanno visto le fiamme già alte che uscivano dal tetto. Sul posto 15 uomini arrivati con 4 mezzi dal comando provinciale di Belluno e con un mezzo dal distaccamento di Feltre. Il lavoro non è stato facile: il rogo ormai era violentissimo e per spegnerlo ci sono volute ore. Solo ieri sera alle 21 le prime squadre intervenute, che avrebbero dovuto smontare alle 20, hanno potuto fare rientro in sede. Sono stati sostituiti dai colleghi che hanno poi proseguito con le operazioni di bonifica e smassamento.

L’origine del rogo resta, al momento, un mistero. Come misteriosa è quella villa, che fu set 6 anni fa, proprio nel sottotetto da dove sono partite le fiamme, del film “Il mistero della Valbelluna”. La casa antica da 25 anni era disabitata ed era utilizzata come deposito-magazzino dai nuovi proprietari, degli imprenditori di Sedico. In precedenza il proprietario era di Santa Giustina. Nella casa al momento non c’era impianto elettrico o riscaldamento: nulla che potesse orignare le fiamme. Solo oggi con i sopralluoghi della polizia giudiziaria dei vigili del fuoco si saprà qualcosa di più delle cause che hanno innescato il disastro. I danni infatti sono incalcolabili: l’edificio è praticamente distrutto nella parte alta. © RIPRODUZIONE RISERVATA