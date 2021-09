LIMANA - Dovevano essere solo 20 persone, ma la musica, gli schiamazzi, il rumore hanno svelato che in quella festa erano tanti di più. Forse oltre il centinaio di persone, in barba alle regole anti-assembramento. Visto il fracasso e le lamentele alla festa sono arrivati i carabinieri feltrini. Diverse pattuglie sono intervenute nella notte tra sabato e domenica in Valmorel, nella struttura Casermetta concessa in affitto dal Comune di Limana...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati