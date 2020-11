BELLUNO Un compleanno in via Sottocastello, finito con l’identificazione delle forze dell’ordine di 37 persone: di queste 4 sono state sanzionate perché erano senza mascherina, 2 perché in stato di ubriachezza, 2 denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale, di cui uno anche di resistenza a pubblico ufficiale. Nella serata di sabato sera, in occasione dei festeggiamenti per Halloween, è stato effettuato un mirato servizio per il controllo del territorio, spiega la Questura in una nota, coordinato dalla Polizia di Stato con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. L’uscita delle forse dell’ordine, guidato dal Commissario capo della Polizia di Stato Federico Farris, ha interessato il centro cittadino di Belluno ed era «finalizzato a prevenire e, all’occorrenza reprimere, comportamenti non in linea con i dettati normativi finalizzati al contrasto del contagio epidemiologico da Covid-19».

LA FESTA

Mentre bar, ristoranti e gelaterie hanno tutte chiuso diligentemente alle 18, verso le 21.30 un numero di ragazzi minorenni e ventenni, con bottiglie comprate al supermercato in mano, si sono dati appuntamento in via Sottocastello. «Quando, con una sola pattuglia, siamo scesi a controllare come era la situazione in questa via che nei mesi scorsi ha dimostrato l’esigenza di essere maggiormente tenuta sotto controllo – racconta il dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, Farris – ci siamo resi presto conto che c’erano una trentina di ragazzi. Lì la situazione è da monitorare». Sono iniziati ben presto gli insulti alle forze di polizia. I ragazzi stavano quasi per accerchiare la pattuglia, che nel frattempo aveva già chiamato in ausilio carabinieri e guardia di Finanza. La situazione era fuori controllo, si sentiva il linguaggio di ogni tipo, e, probabilmente condizionati da ciò che sta accadendo in Italia (con riferimento, quindi, ai presìdi anche violenti), qualcuno ha perfino inneggiato ad una manifestazione, dicendo che avrebbe spaccato la piazza. Una situazione che stava per degenerare, ma che le forze dell’ordine sono riuscite a domare, tanto da ricevere anche un plauso da alcuni residenti, scesi in strada per fare i complimenti. Mentre gli abitanti della zona si complimentavano si è alzato un coro a loro rivolto: “Infami”.

IL PROBLEMA

Come è noto, i residenti di via Sottocastello, da anni lamentano atti vandalici lungo la via interessata, oltre a droga, sporcizia e degrado. Anche sabato è stata trovata della sostanza stupefacente, ma era a terra. Gli uomini delle pattuglie se ne sono accorti perché hanno notato alcuni ragazzi con la torcia che erano alla ricerca di qualcosa. Alla battuta di un giovane, «bella festa di compleanno», si è capito che uno dei 37 soggetti identificati compiva gli anni proprio quella sera, e quindi il numero alto di persone potrebbe essere giustificato dai festeggiamenti dei ragazzi. Tutti sono stati identificati, due si sono ribellati e sono stati indagati per oltraggio a pubblico ufficiale, uno di questi ha anche fatto resistenza, non volendo seguire i poliziotti in questura per la fotosegnaletica.



