Non riescono proprio a star senza far festa la banda di ragazzi di via Sottocastello. Non c’è virus, pandemia o controlli che tengano. Così sabato pomeriggio il gruppo, dopo i diversi blitz della polizia in via Sottocastello, hanno organizzato la festa sotto il ponte degli Alpini. Gli ingredienti erano sempre gli stessi: alcol a gogò, assembramenti come se il Covid non esistesse, risate e spensieratezza. Ma non sono passati inosservati e all’arrivo dei pattuglioni per il controllo del rispetto delle regole anticontagio, hanno anche cercato di fuggire. Alla fine sono stati tutti identificati e multati: si tratta di 16 ragazzi, molti minorenni, sanzionati ciascuno con 400 euro per una maxi-sanzione totale di circa 7mila euro al gruppo. E non è stata l’unica multa del sabato sera effettuata dagli agenti, guidati dal comandante delle Volanti Federico Farris. Guai anche per una persona che beveva in piedi in un bar di piazza Martiri e accertamenti in corso per l’esercente.

IL DISPOSITIVO

«Nella giornata di sabato - ha spiegato la Questura in una nota diffusa ieri - sono stati effettuati svariati controlli, iniziati la mattina e proseguiti fino alla tarda serata, diretti dal dirigente dell’Upgsp, Federico Farris. In particolare, i controlli hanno interessato il centro cittadino ed i comuni limitrofi, ponendo particolare attenzione al divieto di assembramenti e al corretto utilizzo delle mascherine. Intorno alle ore 16, si veniva a conoscenza di un gruppo di circa una ventina di ragazzi, i quali sostavano nella zona sottostante il Ponte degli Alpini, precisamente nei pressi dei plinti portanti della struttura, intenti a consumare svariate bevande alcoliche».

IL BLITZ

Il pattuglione di polizia di Stato e carabinieri sono accorsi nella zona della segnalazione ed è scattato l’inseguimento. La banda di via Sottocastello, infatti, sapendo come sarebbe andata a finire ha cercato in tutti i modi di eludere il controllo e l’identificazione. In realtà i giovani sono stati fermati dagli agenti: un gruppo nel tratto di strada che da via San Francesco porta verso il Ponte Nuovo, un secondo gruppo è stato raggiunto nell’adiacente via Al Fol. «Si procedeva dunque all’identificazione di 16 giovani, alcuni minorenni, - spiega la polizia - ai quali, data la segnalazione e le circostanze del controllo, veniva contestata oralmente la violazione amministrativa così come prevista dal Dpcm finalizzato a prevenire la diffusione del Covid-19». La multa, nel minimo di 400 euro, è scattata per il mancato rispetto del divieto di assembramento e di quello del consumo di alcolici all’aperto, come da norme anticontagio in vigore. Il tutto nell’indifferenza totale dei ragazzi che anche di fronte agli agenti continuavano a ridere e sottovalutare quanto avevano messo in atto.

L’ALTRO CASO

Poi è scattato il controllo in centro. Multato un cliente di un bar della piazza che era intento a consumare la propria bevanda alcolica non seduto al tavolino, violando quindi una delle prescrizioni previste dalla recente normativa. Multa anche per un secondo avventore a causa di manifesta ubriachezza. Guai infine per i proprietari del locale per aver somministrato bevande a soggetti non seduti al tavolo. In totale sono stati controllati complessivamente 53 esercizi pubblici e identificati 123 soggetti, tra i quali ne venivano sanzionati 19 (di cui 18 per normative Covid) per un ammontare di 7302 euro di sanzioni amministrative.

