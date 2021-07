FELTRINO - Raffica di incidenti: serve intervenire al più presto per mettere in sicurezza una volta per tutte la regionale Feltrina. Un’arteria che negli anni ha visto un drastico aumento di traffico e, parallelamente, di incidenti stradali, molti dei quali mortali. Proprio per questo le amministrazioni del territorio hanno deciso di investire per la sua messa in sicurezza. Ma chi conosce questa strada esprime perplessità.



L’EMERGENZA Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati