Con l'Ape car contro il camion: il conducente muore sul colpo

QUERO VAS - Schianto mortale questo pomeriggio (martedì) poco prima delle 15.30 sulla, in località Santa Maria, dove un'condotta da un uomo è finita contro un camion cassonato. Per il conducente dell'Ape - un- non c'è stato scampo: è morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre, i volontari del Basso Feltrino e i carabinieri di Quero che stanno effettuando i rilievi di legge. La strada è chiusa per consentire le operazioni: il punto dell'incidente è il chilometro 40 della sp 348.