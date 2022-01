FELTRE - Viviana Fusaro ufficializza la sua candidatura a sindaco della città di Feltre per le prossime amministrative che si terranno in primavera con la sua lista “per Feltre”. Con l’ufficialità della scesa in campo dell’ex preside si dà fondamentalmente il via alla campagna elettorale, che sta andando ancora a rilento con nessuna candidatura ufficiale. Solo l’annuncio del centrosinistra di voler ancora scendere in campo compatto, puntando su un candidato unico (che non potrà più essere il sindaco uscente Paolo Perenzin, dato che sta portando a termine il suo secondo mandato).



LA DECISIONE

Viviana Fusaro, feltrina doc, svela le sue carte e spiega cosa l’ha spinta a mettersi in gioco. «Ho riflettuto a lungo - si legge in una nota - ed ho pensato di mettermi a disposizione della collettività, quando, un giorno, rileggendo alcune riflessioni di mio padre che, per me, esprimono ciò che è il mio intento, ho deciso di seguire il suo insegnamento. Esso rappresenta per me e non solo, una inestimabile eredità. Ritengo che, più di ogni altra cosa, queste parole, di seguito riportate, riassumano ciò che, umilmente, intenderei essere per la comunità e come desidererei operare qualora fossi eletta sindaco di Feltre». E riporta le riflessioni del padre Leandro che fu uno dei politici più importanti della provincia: «Ho una profonda tranquillità di coscienza: di non aver mai operato per degli interessi personali, ma di aver cercato di dare quanto mi è stato possibile, per il bene della collettività. La tranquillità di coscienza conta; la serenità dell’animo è un gioiello inestimabile».



IL MONDO DELLA SCUOLA

I principi che erano alla base dell’attività di papà Leandro sono gli stessi che Viviana ha cercato di perseguire nella sua attività di insegnante e soprattutto dirigente scolastica di vari istituti, tra cui la scuola media Rocca di Feltre. «Questi sono i principi che hanno contraddistinto il mio percorso – spiega Fusaro -: un cammino non sempre facile, ma caratterizzato da risultati positivi nel mondo della scuola. Mondo, anche esso, laddove l’ascolto e la comprensione delle problematiche di tutte le componenti degli istituti che ho avuto modo di dirigere hanno costituito il mio agire quotidiano. Saper ascoltare le esigenze, le richieste e le opportunità che mi sono state proposte ha significato, nel limite delle mie possibilità, far crescere tutta la comunità scolastica esclusivamente nell’ottica del bene comune».



UNA “NUOVA FELTRE”

Ma qual è la Feltre della candidata sindaco Fusaro? «Allo stesso modo, ora, pensare di poter vedere nuovamente risplendere questa nostra Feltre, città che ha visto nomi illustri, personaggi celebri e persone comuni che le hanno dato lustro - spiega Fusaro -, mi sollecita ad impegnarmi affinché ciascuno di noi possa sentirsi orgoglioso di essere feltrino in quanto appartenente ad una comunità all’interno della quale ognuno possa avere il suo ruolo attivo nella crescita del nostro territorio. Sono tanti i progetti che si pensa di poter realizzare, ma nel contempo, ascoltarsi e riflettere su quello che vorremmo della nostra città con tutto il suo splendido circondario diventa fondamentale».



LA DISPONIBILITÀ

E a fronte della volontà di dare una direzione diversa alla città, l’ex preside scende in campo. «Mi metto a disposizione di tutti coloro i quali intendano perseguire obiettivi, anche ambiziosi, ma realizzabili attraverso un “gioco di squadra” rappresentato da persone serie, responsabili e, soprattutto, svincolate da logiche diverse. Tutti i cittadini saranno partecipi del “progetto comune” Per Feltre». Al momento Fusaro non scende nel merito dei programmi e dei componenti della lista, nonostante sia a buon punto. In attesa anche di capire quando si terranno le elezioni: tutto dipenderà dall’evolversi della situazione pandemica.