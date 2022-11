FELTRE - «Difficile avere una data precisa, ma fissiamo a settembre del prossimo anno la data di apertura al transito del ponte». Era il 20 settembre 2021 quando l'allora assessore alla mobilità del Comune di Feltre, Valter Bonan, dava una previsione ottimistica sulla sistemazione della passerella sul torrente Caorame che ospitava, fino ai danni provocati dalla tempesta Vaia, il percorso ciclopedonale sull'asse Busche - Feltre. Il mese è quello di novembre dell'anno 2022 e la passerella, è sufficiente andare a fare un sopralluogo, è rimasta tale a quale a un anno fa. «Ho chiesto informazioni agli uffici competenti - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Andrea Bona - di avere informazioni in merito, sto attendendo risposta. Non ci sono però progetti, nessuna carta che parli della passerella e nessuno che se ne occupa. Non è casa da poco perché la maggior infrastruttura realizzata per la ciclopedonale est-ovest, la Busche-Feltre, è attualmente inutilizzabile». Scendendo dalla frazione di Pont verso il Caorame si nota subito il cedimento dell'asfalto e anche una sorta di torsione della struttura.



STRADA CHIUSA

I cartelli di strada chiusa sono ben visibili e un albero caduto ricorda i danni provocati dalla tempesta Vaia. Il cedimento dell'asfalto e l'inclinazione della passerella sono visibili, anche i danni alla ringhiera in metallo che accompagna i passanti e cicloamatori a percorrere il ponte hanno ceduto. Danni non da poco che ancora devono trovare un finanziamento per la sistemazione: «Sono molto preoccupato - spiega Bona - dallo stato della struttura. Sono franate le strade di accesso, l'opera è chiusa parzialmente. È di grande preoccupazione per me e pe questo arriva la richiesta agli uffici: perché è successo e perché non è stata riparata. Se è stato un danno di Vaia dovrebbe essere stato riparato e invece è ancora inutilizzabile. Cercherò di far luce su questa cosa e poi capire come portare avanti un progetto di sistemazione».

LE CICLABILI

Bona non usa mezzi termini per descrivere la situazione che definisce «disastro totale delle piste ciclabili» e così prosegue: «Abbiamo ereditato dieci anni di discorsi sulle piste ciclabili, ma alla fine c'è qualche piccolo tratto urbano. Poi c'è quella folle scelta di andare sulla sinistra Piave con il collegamento principale e non sulla destra, taglia fuori tutto il comune». L'assessore continua: «Dobbiamo garantire il collegamento da Busche a Santa Lucia e come comune ci siamo impegnati per questo. Abbiamo però tutti pezzi di ciclabile come quello di Pont che è disastrato a cui non si sa come porre rimedio e gli altri sono pezzi urbani, tutto il resto è da costruire. Una situazione molto difficoltosa».



FINANZIAMENTI

Al momento non ci sono dati certi che stabiliscano se ci sarà la possibilità di finanziare la sistemazione della struttura di Pont. Rimane però il punto di domanda sul perché sia successo: «Bisogna andare a fondo della questione perché è un'opera importante e importante sarà anche il lavoro da svolgere su di essa. Ha avuto dei cedimenti nelle fondazioni e proprio su questo bisognerà appurare anche perché è successo. Se realmente è stata la tempesta a causarli. Vento e acqua, ma in che maniera? ci saranno delle valutazioni da fare. Un degrado strutturale, un'opera nuova appena finita. C'è stata anche una scelta sbagliata dell'asfalto su un fondo difficoltoso di suo». I feltrini e non solo rimangono quindi in attesa di una soluzione a questo enigma che da anni ormai si protrae. Una ciclabile che sembra non trovare una soluzione.