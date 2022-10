FELTRE - Tra martedì e mercoledì prossimo la posa della segnaletica verticale e la tracciatura di quella orizzontale, poi partirà ufficialmente la nuova viabilità del centro di Feltre. Le tempistiche sono andate un po' più lunghe rispetto a quanto inizialmente previsto, a causa soprattutto della difficoltà nel reperimento della segnaletica verticale, ma ormai la partenza del nuovo assetto viabilistico del cuore della città è alle porte. Il conto alla rovescia è partito.



LA NUOVA VIABILITA'

La giunta Fusaro ha messo mano fin da subito alla viabilità del centro, optando per un sistema ibrido. Ecco quindi che a breve il centro sarà riaperto alle automobili a senso unico, in direzione Ponte Tezze piazza Isola. Ci sarà la creazione di una serie di posteggi lato strada, sia in via XXXI Ottobre sia in Largo Castaldi, per favorire l'accesso alle attività commerciali; l'obiettivo è che si tratti di soste brevi ad alta turnazione. Nelle mattinate di martedì e venerdì, giorni di mercato, e nei fine settimana, sarà creata un'isola pedonale, limitata però alla zona di Largo Castaldi; in queste occasioni gli automobilisti potranno percorrere via XXXI Ottobre per poi salire in centro storico oppure scendere per via Valderoa e immettersi nella viabilità esterna a sud. Con il nuovo piano della viabilità sono stati rivisti anche alcuni aspetti per la parte storica della città, relativamente però, in larga parte, alla questione dei posteggi, da sempre criticità della cittadella. Posteggi a servizio soprattutto delle attività commerciali nella parte bassa e degli uffici nella parte alta.



LA PREDISPOSIZIONE

Per partire con la nuova viabilità è necessario predisporre la segnaletica orizzontale e verticale. Nei giorni scorsi il comune ha chiesto alla ditta specializzata Alfa srl di Maser, di formulare un'offerta economica. La ditta ha presentato un preventivo di 8mila 628,19 euro iva inclusa. Il Comune ha deciso di accettare l'offerta pervenuta, chiedendo però la disponibilità alla ditta ad eseguire le opere a stretto giro, e di dar seguito quindi alle procedure necessarie.



LA PARTENZA

Ora quindi è davvero questione di giorni per l'avvio della nuova viabilità. Come sottolinea l'amministrazione, «se non ci saranno problemi legati al meteo, i lavori di installazione dei segnali verticali e il disegno a terra della segnaletica orizzontale sono in programma nei giorni 2 e 3 novembre. Fatto questo passaggio, potrà partire la nuova viabilità; contiamo nei giorni immediatamente successivi».